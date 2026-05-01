JR九州によりますと、きょう１日正午前、鹿児島本線の伊集院駅（日置市）と鹿児島中央駅の間で停電が発生しました。 広木駅（鹿児島市）と鹿児島中央駅の間の下り線で、線路沿いの竹が倒れて架線に接触したことが停電の原因だということです。 伊集院駅と鹿児島中央駅の間は、復旧作業のため、上下線で運転を見合わせていましたが、JR九州によりますと、先ほど運転を再開しました。 この影響で、川内と鹿児島中央駅の間は列