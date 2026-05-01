ヤクルト・池山隆寛監督の行動が大きな反響を呼んでいる。池山隆寛監督のスポーツマンシップ2026年4月30日の阪神戦（神宮）。不穏な空気に包まれたのは7点差をつけられた8回だ。２番手の木澤尚文がマウンドに上がったが、1死から2番・岡城快生に死球を与えた。阪神の藤川球児監督、小谷野栄一打撃チーフコーチら首脳陣がベンチを出て打席方向に向かい、球場が緊張感に包まれた。さらに、3番・森下翔太に対してもカウント3ボール1ス