JR松本駅で長年親しまれた名物アナウンスが、1日から駅の東西自由通路で復活しました。「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」松本駅の東西自由通路に響く到着アナウンス。1985年ごろから去年11月まで松本駅のホームで使用されていたもので、声優の沢田敏子さんによる語尾を伸ばす独特の声が、利用者に親しまれてきました。松本市に存続を望む声が多数寄せられたことから、市は、音