２月のキャンプ中に左アキレス腱（けん）を断裂した阪神・石井大智投手（２８）が１日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場で、約３０メートルのキャッチボールを行った。「まだ過度に体重はかけられないですけど、今日くらいのキャッチボールでは何も感じない」とリハビリの順調さをアピールした。術後しばらくは松葉づえを用いギプスで左足を固定していたため、「おじいちゃんみたいな足だった」というほど筋肉が