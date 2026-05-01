メジャーリーグは、現地時間の４月の全日程を終えた。各球団が３０〜３２試合を戦った。メジャー９年目を迎えたドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２３年以来３年ぶりに開幕から投打の二刀流でフル回転。３月にはワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、ドジャースのワールドシリーズ３連覇へ向けて投打で順調なスタートを切った。打者としてはここまで２９試合の出場で１１０打数３０安打の打率２