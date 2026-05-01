ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年前期連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の新キャストを発表し、俳優・井上祐貴が出演することが明らかになった。井上は、新潟の新聞記者で、何かとりん（見上）のことを気に掛ける横沢公輔（よこさわ・こうすけ）役を演じる。２４年「虎に翼」で朝ドラ初出演。昨年は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で江戸幕府の老