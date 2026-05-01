160.75ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.59エンベロープ1%上限（10日間） 159.0921日移動平均 159.0010日移動平均 158.15一目均衡表・転換線 158.15一目均衡表・基準線 158.08一目均衡表・雲（上限） 157.42ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.41エンベロープ1%下限（10日間） 157.29100日移動平均 157.19現値 156.26一目均衡表・雲（下限） 154.1