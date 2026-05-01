テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、大型連休に入ってもまだ予定を立てていない視聴者へ、ガソリン代も高い中、電車に乗って絶景やグルメを堪能する旅行を特集した。スタジオには鉄道が大好きなお笑いコンビ「ダーリンハニー」吉川正洋が生出演しマニアックな楽しみ方を教えた。オリジナルの制服を着て登場した吉川は、５月に車窓から蜃気楼（しんきろう）が見られる可能性のある富山県