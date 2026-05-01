5月1日は労働者の祭典メーデーです。長野市では県中央メーデーが開かれ、2000人以上の労働者たちが参加しました。雨が降る中、長野市で開かれた県中央メーデー。集まったのは連合長野に加盟する68組合2000人以上の労働者です。中東情勢の緊張や物価高騰が続き、先が見通せないことから、会場では継続的な賃上げや働きやすい環境の実現を訴えました。連合長野根橋美津人会長「こんな時代だか