今季限りでの引退を明かした錦織圭（ユニクロ）は、２００９年末から２０１９年１０月まで、約９年間、ダンテ・ボティーニ氏（アルゼンチン）の指導を受けた。１０人近い錦織の専属コーチの中で、２０１４年全米準優勝など、最も長く錦織が信用してきた真の相棒だった。そのボティーニ氏が、スポーツ報知の独占インタビューに答え、錦織への思い出を語った。（取材・構成＝吉松忠弘）今年１月の全豪のことだった。現在、指導