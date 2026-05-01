ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年前期連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の新キャストを発表し、俳優・中村倫也の出演が決まった。中村はりん（見上）と直美（上坂）が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）役を演じる。後にふたりの大きな壁となる役どころだ。中村は「風のハルカ」（０５年後期）「半分、青い。」（１８年前期）「ブギウギ」（