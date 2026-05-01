「どっちでもよくね？」じゃないんだわ。半ば無理やり同居を始めといてフォローがいまいちな旦那さん。奥さんはなぜここまで書道を習わせることに反対するのか。それにはちゃんと理由があって…!?>>【まんが】嫁姑問題に巻き込まれています(ウーマンエキサイト編集部)