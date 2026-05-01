目玉焼きが美しく焼けると、テンションも上がりますね。でも、白身が思わぬ方向に広がってしまって、なかなかうまくいかないものです。そこでオススメなのが、この裏ワザ。「濃厚でキレイな目玉焼き」を作るには、焼く前に、卵の水分を落とすだけでとてもキレイに仕上がるんです。 余分な水分を落とすだけ １.ザルに卵を割り入れて、余分な水分を落とします。こんなワザ、初めて知りました。 ２.すると、フライパンで焼く