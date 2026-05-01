アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶が、現在発売中の『B.L.T.』に初掲載された。グループ加入から間もない中での抜てきとなり、注目を集めている。【別カット】「美しい！」織莉叶『B.L.T.』初登場織莉叶は、白色担当ながら“黒猫担当”を自称する個性派メンバー。2025年12月13日に開催されたLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演で新メンバーとしてお披露目され、グループに加入した。同公演は大きな熱