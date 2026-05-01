俳優の井上祐貴が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが発表された。井上は、新潟を舞台に主人公・りんと関わる新聞記者・横沢公輔を演じる。信念を胸に行動する青年として、物語に新たな視点をもたらす存在となる。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！井上が演じる横沢は、新潟の新聞記者で、主人公・りんのことを何かと気に掛ける人物だ。自身の信念を大切にし、それを軸に行動する姿が