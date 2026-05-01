気象台は、午後1時6分に、洪水警報をいわき市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・いわき市に発表 1日13:06時点浜通りでは、1日夕方まで土砂災害や河川の増水に、1日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□大雨警報・土砂災害1日夕方にかけて警戒・浸水1日昼過ぎに警戒3時間最大雨量45mm□洪水警報【発表】1日夕方にかけて警戒