俳優の中村倫也が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが発表された。中村は、主人公たちが新潟で出会う患者・柳生藤次役を演じる。物語の中で重要な転機となる存在であり、“社会”という視点を投げかける役どころとなる。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！中村が演じる柳生は、主人公・りんと直美が新潟で出会う人物で、後に2人の前に大きく立ちはだかる存在だ。つかみどころのない人