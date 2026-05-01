連休中、飲食店などの行列に並ぶ方も多いのではないでしょうか。いま、行列を有料の“ファストパス”で回避できるサービスが広がっています。みなさんは“ファストパス”買いますか？【写真で見る】病院でも“ファストパス” 街の声は…？「時は金なり？」ファストパス使い並ばず行列店へ2026年も始まったゴールデンウイーク。観光客「（ドラマの）ロケ地巡り」「結構混んでる。思ったより」連休中、人が集まる場所、人気の店で避