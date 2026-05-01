プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が1日、東京ビッグサイトで開催された格闘ゲーム世界大会「EVOJapan2026」にて記者会見を行い、eスポーツチーム「VARREL」に新メンバーとして加入することを発表した。この日から同大会のトーナメントに参加し、VARREL所属選手としての初戦に挑む。新ユニフォームを見にまとい「昨日までは無職のゲーマーとして活動していた宇野昌磨なんですけれども、今日からVARRELに所属し