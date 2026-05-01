青森県出身のタレントの王林さんが4月30日、自身のインスタグラムを更新。4月に28歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 王林 】28歳の誕生日を報告「28歳、王林からもたくさんの愛をみんなに届けたいけっぱっていくぞー！」王林さんはバースデーケーキを手にした画像を添えて「Happy birthday to me」「たくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました！」と、投稿。 4月8日に誕生日を迎えた王林さんは、