大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（HD）」の事業所が障害者就労支援の加算金を過大受給した問題で、大阪市は約79億円を水増し請求したとして詐欺容疑で事業所代表ら5人を大阪府警に刑事告訴した。市が1日、明らかにした。