声優の朴ロ美（53）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新会社設立を発表した。「ご報告です」と書き出して「2026年5月1日山路和弘、朴ロ美とで新しく会社を設立しました」と夫で声優の山路和弘と会社を設立したと報告。「株式会社SViL（スヴィルと読みます）」と紹介した。「何を今更…と思いつつ幾つになってもチャレンジ！代表は山路です」と説明。「ご連絡先など変わりお手数おかけしますが…よろしくお願いします