MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。4月28日（火）に放送された同番組には、京都で131年も伝統芸能を守り続けるプラチナファミリーが登場した。イケメン御曹司も継承する、その伝統芸能とは…？【映像】高嶋ちさ子も驚愕！大豪邸に飾られた笑っちゃうほど美しい“宝船”紹介されたプラチナ