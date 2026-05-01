【神様の定食屋】 5月1日連載開始 神様の定食屋 【拡大画像へ】 双葉社は5月1日、マンガ「神様の定食屋」の連載をwebアクションにて開始した。 本作は漫画・暮氏、原作・中村颯希氏による作品。両親の遺した定食屋を継いだにも関わらず、料理ができない哲史。神社で愚痴をこぼした彼の前に神様が現れ、魂を憑依させられたことから物語が始まる。 □作品ページ 【あらすじ】