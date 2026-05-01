4月30日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンに続いて、19日（現地時間18日、日付は以下同）からスタートした「NBAプレーオフ2026」でも高視聴率を記録していると発表した。 現在プレーオフはファーストラウンドの終盤に入っており、ここまで『ABC』、『ESPN』、『NBC/Peacock』、『Amazon Prime Video』の各放送局で、1試合平均391万人が視聴。特に今年は直近33年間で最高の視