LGエレクトロニクス・ジャパンは、27インチ4Kモニター『27U711B-B』を販売店限定モデルとして、5月中旬より順次発売することを発表した。価格はオープン価格で、予想実売価格は42,000円前後（税込）となる。 本製品は、広視野角と自然で鮮やかな色再現を特徴とするIPSパネルを採用した4Kモニター。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を90%（標準値）カバーし、HDR10にも対応する。 画面解像度は4K（384