双日が後場一段高となった。同社は１日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が１３００億円（前期比２５．５％増）になる見通しを示した。今期の配当予想は中間・期末それぞれ９０円の年間１８０円（同１５円増配）とする。純利益は過去最高を見込んでおり、評価した買いが集まったようだ。 金属・資源・リサイクル部門で豪州石炭事業の改善を想定。生活産業・アグリビジネス部門で海外肥料事業の利