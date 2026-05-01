１日に実施された１０年物価連動債（第３１回、クーポン０．６％）の入札は、最低落札価格が１００円２０銭となった。応募額は８４８６億円で、落札額は２４９９億円。応札倍率は３．４０倍となり、前回（２月１０日）の３．３８倍をやや上回った。 出所：MINKABU PRESS