Ｓｐｅｅｅは後場急騰している。子会社のＤａｔａｃｈａｉｎがきょう午前１１時３０分ごろ、Ｓｗｉｆｔ（スイフト）システムと連携したステーブルコインによる送金システムに関する特許登録が完了したと発表しており、材料視した買いが集まっている。今回の特許取得により、既存の国際銀行間通信網であるスイフトのＡＰＩフレームワークを活用し、銀行を経由したステーブルコイン送金を実現するシステム