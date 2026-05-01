午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７５１、値下がり銘柄数は７６１、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に空運、陸運、金属製品、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは証券・商品、精密機器、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS