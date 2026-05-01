公開中の目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に登場するX（スラー）役を志尊淳が演じていることが発表された。 参考：志尊淳「好きすぎて窒息しそうなんだけど」の破壊力『グラスハート』での“ツンデレ”に沼る 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化したアクション映画。『銀魂