コスパ肉と夏野菜でリーズナブルな一品「とりむねとかぼちゃのハニーマスタードマヨ」【バリエ12品】コスパ意識！夏野菜とお手頃価格のお肉でがっつり食べごたえのあるおかず家計にやさしいとりむね肉ですが、「レパートリーが少なくて…」という人も多いのでは。何を作るか迷ったら、ハニーマスタード味のレシピを試してみませんか？甘みのあるかぼちゃとコクのあるソースで、家族も喜ぶ一皿になりますよ。■とりむねとかぼちゃの