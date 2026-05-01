地元メディア『Read CrystalPalace.com』が、クリスタル・パレスに所属するMF鎌田大地のパフォーマンスを絶賛している。ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）の準決勝1stレグが4月30日に行われ、クリスタル・パレスはシャフタール・ドネツクと敵地で対戦。イスマイラ・サールのゴールで先制した後、一度は追いつかれたものの、58分には鎌田大地がエリア内から左足のシュートを決めて追加点を挙げる。さらに84分、鎌田が今度