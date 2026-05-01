ヴァンフォーレ甲府は1日、ブラジル人DFメンデスが加入することをクラブ公式サイト上で発表した。甲府のクラブ公式サイトによると、メンデスの背番号は『95』となる模様。メンデスは1995年4月25日生まれの31歳で、188cm/86kgの大型DFだ。日本でのプレー経験が豊富で、2015年9月〜2017年8月にはツエーゲン金沢、2017年8月〜2020年1月には栃木SC、2022年2月〜2023年1月には京都サンガF.C.、2023年5月〜2025年1月にはジェフユナイ