ショーケース [東証Ｓ] が5月1日昼(12:30)に業績修正を発表。決算期変更する非開示だった26年3月期(15ヵ月の変則決算)の業績予想は連結経常損益が1.2億円となる見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期通期連結業績予想につきましては、期中で売上規模の大きい連結子会社のReYuu Japan株式会社（証券コード：9425 東証STD）を売却したことにより、売却後に