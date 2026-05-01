1日13時現在の日経平均株価は前日比366.81円（0.62％）高の5万9651.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は751、値下がりは761、変わらずは56。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を332.87円押し上げている。次いでＳＢＧ が135.97円、豊田通商 が85.88円、ダイキン が35.87円、中外薬 が30.07円と続く。 マイナス寄与度は74.82円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が38.97円、キ