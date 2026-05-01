住友商事 [東証Ｐ] が5月1日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を140円→150円(前の期は130円)に増額し、今期は40円とし、6月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は6.7％増配とする方針とした。