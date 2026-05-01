春季キャンプ中の2月に左アキレス腱を断裂しリハビリ中の阪神・石井大智投手（28）が1日、ファーム本拠のSGL尼崎の室内練習場でキャッチボールを行った。30メートル程の距離で、トレーナーを相手に30球ほど投球した。今月29日に屋外での歩行練習を行った右腕。本格的なキャッチボールを再開し「順調なんじゃないですかね」とうなずいた。今月上旬に患部の装具が取れて、歩行練習を開始。当初は思うように歩けないこともあっ