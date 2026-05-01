元バレエダンサーで女優の草刈民代（60）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。草刈は「ラルフ・ローレン日本展開50周年イベント『Very Ralph』に伺いました」と書き出し、白のロングドレス姿を投稿。これにファンからは「草刈さん、お美しい白ドレスが素敵すぎます」「スタイル抜群ですね」「何めされても素敵」「絵になりますね素敵です」など絶賛の声が寄せられた。