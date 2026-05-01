STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」のオンラインくじが5月29日、「ファミマオンライン」内の、「ファミマオンラインくじ」にて販売される。【画像】とぅるりぷ「ファミマオンラインくじ」新グッズ（イメージ）「とぅるりぷ」は、「ファミマオンラインくじ」アンバサダーに就任している。就任に合わせて準備を重ねてきた企画で、発売に向けて「とぅるりぷ」メンバー自ら景品選定にも参加した