ＢＩＧＢＡＮＧやＢＬＡＣＫＰＩＮＫが誕生した韓国の芸能プロダクション・ＹＧエンターテインメントが、６年ぶりに新たな男性グループをデビューさせると４月３０日、事務所の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表した。映像にはＹＧの創設者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏が登場し、７人組女性グループ・ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲの３ｒｄミニアルバムの楽曲紹介、１０人組男性グループ・ＴＲＥＡＳＵＲＥのミニアル