日本バレーボール協会の川合俊一会長が１日、インスタグラムを更新。入院したことを報告した。ベッドの上に座った写真とともに「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに手術日が決まってからの１ヶ月以上、食事制限が辛かった笑ＳＶリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんがみんな頑張れ僕は１週間ほどお休みをいただきます」とつづった。フォロワ