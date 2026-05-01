シマノは、SHIMANO CUESシリーズに、2×11スピード対応の新たなラインアップを追加した。スピード・リアディレーラー「RD‑U6040」新たに加わったのは、「RD‑U6040 2×11 スピード・リアディレーラー」(1万1,399円)。既存モデルから100gの軽量化を実現し、コンパクトで洗練されたデザインを採用した。ロード、オールロード、グラベルバイクに軽快で洗練された走行性能を提供する。カセットスプロケット「CS-RS400-11」3