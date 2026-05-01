ドジャースでメジャー２年目のシーズンを送る新鋭、ダルトン・ラッシング捕手（２５）のイメージ悪化が止まらない。ラッシングは３０日（日本時間１日）までに１５試合に出場して打率３割４分８厘、７本塁打、１７打点、ＯＰＳ１．２７１と打撃が絶好調。５２打席で７発という目覚ましい活躍はもちろん、得点圏で打率４割３分８厘と勝負強さも発揮してチームの勝利に貢献している。一方で自身の言動により、直近のわずか２週