AOKIは、寄付付き商品カテゴリー「AOKI&TAKE CARE WITH PEANUTS」の春夏新作として、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス」のPEANUTSコラボモデル2種を発売した。「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」のPEANUTSコラボ同シリーズは高純度セラミックによる遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復や筋肉のコリ軽減が期待できるホームウェア。男女兼用でSSから4Lまで揃う5分袖7分丈パンツと、女性の声を受けて開発したチュ