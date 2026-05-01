Photo: Hadrian/ Shutterstock.com MacBook Neoが絶好調のApple。何もかもが値上がりする中、Mac初のバジェットモデルとして世界中でヒットしています。が、注目したいのは安価モデルだけではありません。今年の主役と言われているのが、満を持して登場する折りたたみiPhone。iPhone Foldと長く仮のネーミングで噂されてきましたが、どうやらこの折りたたみモデルの名称はiPhone Ultraになる