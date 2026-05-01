【モデルプレス＝2026/05/01】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（総合・月曜〜土曜8時ほか）に、俳優の中村倫也が出演することが発表された。【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿◆中村倫也「風、薫る」出演決定中村が演じるのは一ノ瀬りんと大家直美が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）。後にふたりの大きな壁となる役どころだ。中