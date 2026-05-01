結婚後、毎週末の義実家訪問が習慣となり、断ると関係が悪化。限界を感じた女性は現状を見える化し、夫婦で向き合う決断をすることに。関係を壊さず距離を見直す工夫とは──。今回は筆者の知人から聞いた、義家族との付き合い方にまつわるリアルなエピソードをご紹介します。 毎週末 結婚してからというもの、週末はほぼ義実家で過ごしていました。 土曜の朝にお誘いの連絡が来て、そのまま夕食まで滞在する流れが