俳優の鶴見辰吾が4月29日、自身のインスタグラムを更新。妻が持たせてくれたおにぎりを公開した。 【写真】見れば見るほどシロイルカ表情もかわいく見えてくる 鶴見は「奥さんが、稽古場に向かうのに持たせてくれるおにぎりが、シロイルカみたいな顔になってたやられた」と記した。添えたのは涙を流して笑う顔の絵文字。夫婦の関係性が伝わってくる、ほっこりさせる投稿だった。 この日の投稿も「#リプリー」の