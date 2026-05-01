アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」にて、メキシコの祝祭「Cinco de Mayo」に合わせたメキシカン・フィエスタを開催！フライデーズ人気のメキシカンメニューに加えて、テキーラやマルガリータなど本場さながらのお酒も楽しめます☆ TGIフライデーズ「Cinco de Mayo」 期間：2026年5月1日（金）〜 5月6日（水）実施店舗：TGI フライデーズ 全13店舗 世界41か国で450店舗以上を展開す